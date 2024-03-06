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Деограсия назвал цель «Оренбурга» на остаток сезона

06 Марта 2024 • 13:30 Комментировать

Рулевой «Оренбурга» Давид Деограсия высказался о целях своей команды на остаток нынешнего сезона Российской премьер-лиги.

«Наша цель остается прежней - сохранить прописку в Премьер-лиге. Нам нужно собрать как можно больше очков, чтобы выбраться из нынешнего положения, которое нас не устраивает», - передает слова главного тренера Metaratings.ru.

После 19 туров чемпионата России «Оренбург» набрал 16 баллов и находится на 14-й строчке в турнирной таблице. В следующем матче чемпионата страны подопечные Деограсии на своем поле встретятся с «Балтикой». Игра пройдет в воскресенье, 10 марта.

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Евро-Футбол.Ру,
Оренбург Давид Деограсия
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