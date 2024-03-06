Каррера: «Промес расстраивает меня и болельщиков «Спартака»

Экс-наставник московского «Спартака» Массимо Каррера прокомментировал информацию о том, что форвард «народной команды» Квинси Промес посетил ночной клуб в Дубае.

«Ходить в ночной клуб во время разбирательства - плохое поведение со стороны Промеса. Это расстраивает меня и болельщиков «Спартака»! С таким отношением у Квинси нет уважения от тех, кто ему близок», - передает слова итальянского специалиста Sport24.

Напомним, что нидерландский футболист до сих пор находится в ОАЭ, его пока не выпускают из страны.

В минувший уик-энд «Спартак» на выезде встречался с петербургским «Зенитом». Поединок завершился вничью со счетом 0:0.

«Спартак» играет, а Промес отдыхает: Квинси зажёг в ночном клубе Дубая