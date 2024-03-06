Агент Ленини: «Кевин готов бороться за место в составе»

Агент полузащитника «Краснодара» Кевина Ленини Пьер Фернандес высказался об игре своего клиента в матче 19-го тура Российской премьер-лиги против казанского «Рубина» (1:1).

Агент отметил, что лично не смотрел игру, но знает, что игрок показал достойные результаты.

«Он готов бороться за место в составе, он не будет сдаваться. Кевин хочет играть», – заявил агент в разговоре с «РБ Спорт».

Напомним, что контракт 27-летнего футболиста с «быками» рассчитан до лета 2025 года.

В текущем сезоне Ленини принял участие в 16 играх во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом и одной результативной передачей партнёрам по команде.