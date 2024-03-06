Кирьяков считает, что Тюкавину нужно уезжать в Европу

Главный тренер «Ленинградца» Сергей Кирьяков высказался о нападающем московского «Динамо» Константина Тюкавина.

Специалист отметил, что у форварда есть определённые задатки, и, по его мнению, игроку нужно уезжать в Европу.

«Чтобы расти дальше, нужно выходить на более высокий уровень», - приводит слова Кирьякова «Чемпионат».

Напомним, что контракт 21-летнего футболиста со столичным клубом рассчитан до лета 2028 года. Портал Transfermarkt оценивает его в десять миллионов евро.

В текущем сезоне Российской премьер-лиги Тюкавин принял участие в 19 играх, в которых отметился восемью забитыми мячами и семью результативными передачами партнёрам по команде.