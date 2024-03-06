Галактионов — о сорвавшемся переходе Веры: «Я переговорами не занимаюсь»

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов не стал подробно комментировать сорвавшийся переход полузащитника «Оренбурга» Лукаса Веры в московский клуб.

По словам президента «Оренбурга» Василия Еремякина, условия, которые продвигал «Локомотив», были неприемлемы для осуществления сделки.

«У игрока действующий контракт в другом клубе, а я переговорами не занимаюсь. На все вопросы по переговорным процессам отвечает руководство клуба», — цитирует Галактионова «Матч ТВ».

В текущем сезоне 26-летний Вера провёл за «Оренбург» 19 матчей, в которых забил один гол и отдал четыре результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает аргентинского футболиста в 3 миллиона евро.