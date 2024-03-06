«Спартак» играет, а Промес отдыхает: Квинси зажёг в ночном клубе Дубая

Форвард московского «Спартака» Квинси Промес не скучает в ОАЭ. Девушка нидерландского футболиста в своих социальных сетях опубликовала видео, как отдыхает с игроком в ночном клубе Дубая.

Напомним, 29 февраля Промес не смог вернуться с «красно-белыми» в Москву. Нападающего задержали в аэропорту Дубая из-за ДТП, после которого он скрылся с места аварии. Ранее в прессе сообщалось, что Квинси находится под домашним арестом.

В минувший уик-энд «Спартак» провел поединок против петербургского «Зенита» в рамках 19-го тура чемпионата России. Встреча завершилась вничью со счетом 0:0.