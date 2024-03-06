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Деограсия: «С Томпсоном мы полностью сконцентрировались на спортивной составляющей»

06 Марта 2024 • 11:46 Комментировать
Оренбург
...
Балтика
10.03 14:00

Главный тренер «Оренбурга» Давид Деограсия поделился мнением об игре новичка команды Хорди Томпсона в матче 19-го тура РПЛ против ЦСКА (1:1).

Чилийский нападающий вышел в стартовом составе своей команды и был заменён на 68-й минуте игры. Напомним, что на родине у 19-летнего чилийца были проблемы с законом.

«С Хорди Томпсоном мы полностью сконцентрировались на спортивной составляющей. Я видел, что в матче с ЦСКА он старался сделать всё возможное, чтобы помочь команде», — цитирует Деограсию Metaratings.

Также испанский специалист отметил, что основной задачей южноуральской команды на вторую часть сезона является сохранение прописки в РПЛ.

После 19 туров чемпионата России «Оренбург» занимает 14-е место в турнирной таблице, имея в своём активе 16 набранных очков.

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