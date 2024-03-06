Тюкавин оценил выступление «Динамо» в нынешнем сезоне

Нападающий московского «Динамо» Константин Тюкавин высказался о выступлении столичного клуба в нынешнем сезоне Российской премьер-лиги.

Форвард отметил, что в команде не думают о том, что до первого места всего четыре очка, также он считает, что не нужно сравнивать нынешнее «Динамо» с «Динамо» Сандро Шварца, так как почти половина состава изменилась.

«Пусть сравнивают эксперты и те, кто разбирается. По ощущениям внутри коллектива — всё идёт как надо», - приводит слова Тюкавина «Чемпионат».

Напомним, что на данный момент подопечные Марцела Лички занимают третье место в турнирной таблице, уступая «Краснодару» четыре очка.