Новичок «Зенита» Нино рассказал, почему выбрал 27-й номер

Бразильский защитник питерского «Зенита» Нино рассказал, как выбирал игровой номер в новой команде.

Игрок отметил, что во «Флуминенсе», откуда он перешёл в стан команды с берегов Невы, он выступал под 33-м номером, но в «Зените» он оказался занят.

«Вторым приоритетным был 27‑й, потому что именно 27‑го числа в свое время на свет появилась наша дочь. Его и взял», - приводит слова Нино «Матч ТВ».

Напомним, что 26-летний футболист заключил долгосрочный контракт, который рассчитан до лета 2028 года. Он уже успел дебютировать за «Зенит», сыграв 90 минут в матче 19-го тура Российской премьер-лиги против «Спартака» (0:0).