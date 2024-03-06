Экс-игрок сборной Португалии - о бане России: «Мы не должны закрывать футбол ни для кого»

Бывший игрок сборной Португалии Марку Канейра в беседе с журналистами поделился мнением об отстранении российских клубов и сборных от участия в официальных турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА.

«Мы должны сделать футбол открытым для всех. Футболисты хотят играть. Миллионы людей смотрят и любят игру. Мы не должны закрывать ее ни для кого. В России выступает много игроков из разных стран», - передает слова Канейры «Спорт-Экспресс».

Напомним, что в феврале 2022 года ФИФА и УЕФА совместным решением отстранили Россию от международных соревнований. В связи с этим клубы не могут играть в еврокубках, а сборная проводит только товарищеские встречи.