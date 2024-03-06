Юрист Романенко: Промес может быть задержан в Азербайджане и экстрадирован в Нидерланды

Юрист‑международник Дмитрий Романенко рассказал, что будет ждать нападающего «Спартака» Квинси Промеса, если он полетит на товарищеский матч против «Нефтчи», который состоится 23 марта.

Эксперт отметил, что форвард может быть задержан в Азербайджане и экстрадирован к себе на родину, ведь нидерландские ведомства могут сделать запрос об экстрадиции.

«После этим делом займется подразделение Интерпола, которое осуществляет свою деятельность на территории Азербайджана. Но все зависит от оперативности соответствующих органов Нидерландов», - приводит слова Романенко «Матч ТВ».

Напомним, что Промес амстердамским судом приговорён к 7,5 годам тюремного заключения.