Жена Карпина намекнула, какой подарок хочет на 8 марта

Дарья Карпина, жена главного тренера национальной сборной России и «Ростова» Валерия Карпина, обратилась к супругу в преддверии 8 марта.

«Любимый мой, ты много раз спрашивал, что я хочу на 8 марта. Мне ничего не надо. Только твоя любовь и забота. Спасибо тебе 63 раза», - написала Дарья в социальных сетях, используя в словах вместо буквы «о» значок Mercedes.

После 19 туров Российской премьер-лиги «Ростов» набрал 24 балла и занимает десятое место в турнирной таблице. В следующем поединке подопечные Карпина на домашнем стадионе примут «Краснодар». Встреча состоится в пятницу, 8 марта.