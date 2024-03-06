Ловчев высказался о новичке «Спартака» Угальде

Бывший футболист московского «Спартака» Евгений Ловчев высказался о нападающем столичного клуба Манфреде Угальде.

Эксперт отметил, что, когда ты клуб покупает игрока из нидерландского футбола, то это уже точно интересно, но у «красно-белых» есть два примера, которые проявили себя не самым лучшим образом.

«Оттуда всё равно качественные футболисты приходят, обученные, качественные, там хорошая школа. По большому счету», — заявил Ловчев в выпуске на ютуб-канале журналиста Геннадия Орлова.

Напомним, что «Спартак» заплатил «Твенте» за игрока сборной Коста-Рики 13 миллионов евро, также нидерландский клуб может получить два миллиона евро в виде бонусов.