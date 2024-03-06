Ловчев подвёл итоги матча между «Зенитом» и «Спартаком»

Бывший футболист московского «Спартака» Евгений Ловчев подвёл итоги матча 19-го тура Российской премьер-лиги, в котором «красно-белые» на выезде сыграли вничью с питерским «Зенитом» (0:0).

Эксперт отметил, что атака питерского клуба после ухода Малкома сильно поблекла, и в этой игре нападение «сине-бело-голубых» проявило себя не самым лучшим образом.

«Зенит» не лучший свой футбол играл, и может быть ещё и поэтому. И это не умаляет как раз заслуги «Спартака», - заявил Ловчев в на ютуб-канале комментатора Геннадия Орлова.

Напомним, что «Зенит» занимает второе место в турнирной таблице, «Спартак» же идёт на четвёртой позиции.