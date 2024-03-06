Конов - о Промесе: «Он подставил «Спартак», это же дичь»

Журналист Василий Конов посредством своего телеграм-канала высказался о ситуации с нападающим московского «Спартака» Квинси Промесом. Нидерландского футболиста задержали в ОАЭ и определили под домашний арест. В ближайшее время ожидается судебное заседание.

«Игрок подставил команду. Уголовка дома, суд в ОАЭ. Никаких извинений, тишина. Ещё больше удивляет молчаливая позиция Спартака. Неужели руководству все равно? Это же дичь. Может уже пора как-то обозначить свою позицию? Или все ок?» - говорится в публикации Конова.

Напомним, что Промес попал в ДТП в Дубае и скрылся с места аварии. Нападающий из-за этого не смог вернуться в Россию вместе с командой и пропустил игру против «Зенита».