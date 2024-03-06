Рыков высказался об отсутствии трансферов у «Динамо» зимой

Бывший футболист московского «Динамо» Владимир Рыков высказался об отсутствии трансферов у столичного клуба в зимнее трансферное окно.

Специалист отметил, что не нужно делать трансферы просто ради приобретения, к тому же состав и так хороший, да и на каждую позицию по два человека, кроме левого защитника.

«Видно, что Бителло и Чавес сыгрались, и они понимают партнёров по команде. Не забываем про Фомина. В команде есть конкуренция», - приводит слова Рыкова «Чемпионат».

Напомним, что «Динамо» на данный момент располагается на третьей строчке в турнирной таблице, уступая «Краснодару» четыре балла.