Самые дорогие команды чемпионата России, или Сколько «Факелов» входит в состав «Зенита»

Трансферное окно в чемпионате России закрыто. Вторая часть сезона началась. Пора оценить стоимость составов и понять шансы на успех самых дорогих клубов. В футбол играют не деньги, но всё же. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» рассказывает о клубах чемпионата России с наибольшей стоимостью игроков.

Москвичи

В пятёрке самых дорогих клубов три представляют Москву. При этом идущее шестым по общей стоимости игроков московское «Динамо» отстаёт от «Локомотива» всего на 1,3 млн евро: 79,25 у «железнодорожников» и 77,95 у «бело-голубых». «Армейцы» расположились чуть выше с общей стоимостью состава в размере 82,4 млн евро. Самый дорогой игрок ЦСКА и один из самых дорогих футболистов РПЛ Фёдор Чалов оценивается в 12 млн евро (почти 15% стоимости всего состава).

Открывает тройку лидеров и имеет самый дорогой состав среди московских клубов РПЛ московский «Спартак». 27 заявленных игроков «красно-белого» клуба (больше чем у всех остальных в пятёрке самых дорогих) оцениваются в 94,5 млн евро. В лидерах среди игроков Александр Соболев с 8 млн евро. Квинси Промес, несмотря на возраст (32 года) и проблемы с законом, оценивается в 6 млн евро. На пике своей карьеры, в 2018 году, нидерландский игрок достигал цифры в 24 млн евро.

«Краснодар» – один из двух клубов, сумевший, пусть и не намного, перешагнуть отметку в 100 млн евро. 23 игрока «быков» (меньше всех в заявке среди пяти самых дорогих клубов) оцениваются в 102, 7 млн евро. Почти треть из них составляют Матвей Сафонов и Эдуард Сперцян, которые имеют трансферную стоимость в размере 18 млн евро.

«Зенит» = 14 «Факелов»

Лидерство «Зенита» в нашем рейтинге было неоспоримо. 25 заявленных игроков питерского клуба оцениваются в 159,3 млн евро. Для сравнения, за эту стоимость можно было бы играть почти целой лигой (14 клубов) воронежских «Факелов» (11,55 млн евро) или собрать почти девять клубов уровня калининградской «Балтики» (18,2 млн евро). Два самых дорогих игрока «Зенита» имеют бразильское (вот удивительно!) гражданство. 27-летний Клаудиньо оценивается в 18 млн евро, а 26-летний Вендел, являясь самым дорогим игроком РПЛ, имеет трансферную стоимость в размере 22 млн евро.

Самые дорогие клубы РПЛ по стоимости состава

Клуб Общая стоимость состава, млн евро «Зенит» 159,3 «Краснодар» 102,7 «Спартак» 94,5 ЦСКА 82,4 «Локомотив» 79,25

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