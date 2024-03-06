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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Несколько факторов, что Чалов не поедет в Европу, а перейдёт в «Зенит»

06 Марта 2024 • 13:40 Комментировать (1)

Фёдор Чалов мечтает уехать в Европу, в то время как его зовёт «Зенит». Кажется, что шансы питерцев намного выше. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» объясняет причину.

Чалов определяется с будущим

В ближайшее время Фёдор Чалов должен определиться со своим будущим. Текущий контракт форварда завершается 31 декабря 2024. По данным прессы, ЦСКА предпринимает все попытки, чтобы сохранить своего воспитанника, но тот не спешит продлевать отношения с «армейцами». Причина в том, что сам нападающий, которому в следующем месяце исполнится 26 лет, хочет поиграть в Европе.

Также предметный интерес к Чалову проявляет «Зенит». По данным прессы, питерцы готовы предложить нападающему шикарный контракт. Однако этот вариант форвард тоже не рассматривает, желая исполнить свою мечту. По крайней мере пока не рассматривает.

 Уедет ли Чалов в Европу?

Честно говоря, в этом много сомнений, если говорить о серьёзных клубах. Речь даже не о топ-командах, а просто о хороших коллективах из топ-чемпионатов. Когда-то Чалова звал «Кристал Пэлас», теперь о Премьер-лиге мечтать не приходится, и главная причина заключается в самом футболисте.

Чалову в апреле исполняется 26 лет, то есть он уже совсем не юный футболист, а вполне себе сформировавшийся игрок. В этом сезоне на его счету 8 голов в 19 матчах Премьер-лиги. Откровенно говоря, результат сам по себе не самый великий, учитывая текущий невысокий уровень нашего чемпионата. Добавим к этому, что из 8 точных ударов 5 Чалов нанёс с пенальти. То есть с игры на счету форварда 3 гола. В прошлом сезоне у него было 19 голов, 6 из которых с пенальти. Для сравнения: Малком – 23 (2), Квинси Промес – 20 (3), Джон Кордоба – 14 (0).

При этом Чалова нельзя назвать тем форвардом, который много играет в подыгрыше. Да, на его счету в текущем сезоне 3 результативные передачи, но в целом это не его сильная сторона. Даже если смотреть форвардов внутри России (ниже в таблице полузащитники не указаны), то Чалов не выглядит лучшим вариантом:

Игрок
Клуб
Матчи
Голы
Голы с пенальти
Передачи
Матео Кассьерра «Зенит» 17 14 0 1
Джон Кордоба «Краснодар» 18 8 0 1
Константин Тюкавин «Динамо» 19 8 0 6
Фёдор Чалов ЦСКА 19 8 5 3
Квинси Промес «Спартак» 17 6 0 6

При этом летом Чалов будет на контракте с ЦСКА. Отпустят ли его «армейцы» бесплатно? Едва ли. Готов ли кто-то будет платить за Чалова? Сомнительно. Возможно, зимой в статусе свободного агента форвард и получит предложение, но, кажется, что даже условный «Гавр» будет выглядеть очень хорошим вариантом.

«Зенит» сделает всё, чтобы получить Чалова

Скорее всего, у Чалова будет вариант либо уехать в очень скромный клуб на совсем небольшой контракт и, вероятно, не в топ-чемпионат, либо остаться в России. При этом во втором случае не факт, что нападающий продлит контракт с ЦСКА.

«Зенит» в принципе может предложить Чалову то, что не может дать ЦСКА. Шансы на чемпионство в Санкт-Петербурге намного выше. Зарплату «сине-бело-голубые» дадут на порядок больше. При этом «Зенит» будет делать всё, чтобы получить Чалова, по нескольким причинам. Во-первых, питерцам нужны игроки с российским паспортом. В последнее время у «Зенита» стали возникать сложности с соблюдением лимита, и команде очень нужны местные игроки, особенно в свете разговоров о возможном вводе налога на легионеров. Во-вторых, «Зенит» точно хочет отомстить ЦСКА за подписание Данила Кругового. Что может быть круче, чем бесплатно забрать лидера и воспитанника?

«Зенит» во время зимнего трансферного окна пытался приобрести Чалова

Роман Андреев

 

Что будет с Чаловым и его контрактом?
Останется в ЦСКА Уйдёт в «Зенит» Станет игроком клуба из европейского чемпионата
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Комментарии (1) Все комментарии
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kalibr
06 Марта 2024 в 13:58
главное у голубых выудить побольше, т.к. не велика потеря
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