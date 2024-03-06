Кирьяков: «Толку от лидерства «Краснодара»? Концовка всё равно известна»

Бывший футболист московского «Динамо» Сергей Кирьяков поделился мнением о лидерстве «Краснодара» в нынешнем розыгрыше Российской премьер-лиги.

«А что толку? Концовка-то всё равно известна. Уверен ли я, что «Зенит» всё равно будет первым? У меня вообще других мыслей по этому поводу нет», - передает слова эксперта «Чемпионат».

После 19 туров чемпионата России краснодарский клуб набрал 39 баллов и продолжает лидировать в турнирной таблице. На втором месте с отставанием в два очка располагается петербургский «Зенит». Топ-3 замыкает столичное «Динамо» с 35 баллами.