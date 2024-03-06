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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Стала известна самая посещаемая команда РПЛ после введения Fan ID

06 Марта 2024 • 10:30 Комментировать

Болельщики с нетерпением ждали возобновления чемпионата России. После долгой зимней паузы наибольшее внимание было приковано к матчу между питерским «Зенитом» и московским «Спартаком». Порадовать голами клубы не смогли, но впечатлила посещаемость. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» рассказывает о самых посещаемых матчах в чемпионате России после введения паспорта болельщика.

Fan ID

Паспорт болельщика впервые в России использовали на Кубке конфедераций в 2017 году. Чемпионат мира – 2018 прошёл только с предъявлением Fan ID. С декабря 2022 года паспорт болельщика стали использовать на матчах РПЛ. До введения Fan ID топовые матчи чемпионата России посещали более 60 000 человек. Рекорд чемпионатов России держится за встречей между ЦСКА и «Спартаком», которая состоялась 26 июля 2009 года. Победу «красно-белых» со счётом 2:1 засвидетельствовало 70 тысяч зрителей.

На футбол ходят только в Питере

После введения паспорта болельщика количество зрителей на трибунах заметно уменьшилось. Фанаты и вовсе стали бойкотировать матчи с участием своих любимых команд. Относительно неплохая посещаемость держится в Санкт-Петербурге. Именно матчи с участием «Зенита» и его главных соперников за чемпионский титул «Краснодара», «Спартака», ЦСКА и «Локомотива» собирали в последние два сезона наибольшее количество зрителей. До рекорда, который был установлен в поединке «Зенита» и «Спартака» в минувшие выходные (57 865 зрителей), самым посещаемым был матч подопечных Семака и «Краснодара»: 46 701 зритель пришёл посмотреть двух лидеров в действии в середине ноября прошлого года. Всё-таки хорошему футболу не страшны морозы и Fan ID.

Единственная встреча, которая входит в пять самых посещаемых после введения паспорта болельщика, состоялась вне «Газпром Арены», она прошла на «Открытие Арене» в Москве. И вновь в роли главных действующих лиц – «Спартак» и «Зенит». Свидетелями победы питерского клуба стали 33 852 зрителя. Любопытно, что в пяти самых посещаемых матчах после введения FanID «Зенит» не проиграл ни разу, одержав три победы и две встречи сведя к ничьей.

Самые посещаемые матчи чемпионата России после введения Fan ID

Дата
Матч 
Кол-во зрителей
02.03.2024 «Зенит» – «Спартак» 0:0 57 865
11.11.2023 «Зенит» – «Краснодар» 1:1 46 701
07.05.2023 «Зенит» – «Краснодар» 1:1 44 074
24.09.2023 «Зенит» – «Локомотив» 1:2 36 283
20.08.2023 «Спартак» – «Зенит» 1:3 33 852

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