Соболев создал и сам тушит очередной пожар: Какие у форварда отношения с тренерами «Спартака»

В матче против «Зенита» Александр Соболев крайне негативно отреагировал на свою замену, показав свое недовольство и сразу же уйдя в раздевалку. Позже форвард постарался объяснить эту ситуацию недовольством своей игрой. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» размышляет об отношениях нападающего с тренерским штабом.

Недовольство Соболева

За двадцать минут до конца матча с «Зенитом» Александра Соболева сняли с игры. Владимир Слишкович, который заменял Гильермо Абаскаля на посту главного тренера в игре в Санкт-Петербурге, предпочёл ему Михаила Игнатова. Эта перестановка едва не дала результат, когда в концовке воспитанник «красно-белых» своим ударом «облизнул» штангу.

Однако больше запомнилась реакция Соболева на замену. Форвард не скрывал своего неудовольствия этим решением наставника. Соболев сразу ушёл в раздевалку. Справедливости ради отметим, что позже форвард всё же вернулся, а после матча объяснил своё поведение. Соболев оперативно написал в Telegram: «Не надо искать того, чего нет. Футбол — это эмоции. И зол я был на себя, потому что играл плохо. Все вы знаете, как я неравнодушен к команде, что всегда хочу помочь команде на все 100%. Но сегодня был плохой день для меня лично. Игра не получилась у меня. Такое бывает, но я горд за ребят. Сегодня на поле была настоящая КОМАНДА. Люби «Спартак» в себе, а не себя в «Спартаке».

Стоит ли верить Соболеву?

Стоит ли верить Соболеву, или он просто попытался спустить ситуацию на тормозах? На самом деле вполне вероятно, что форвард искренне был разочарован своей игрой. Соболев справедливо описал свою игру. За 70 минут он отметился лишь одним удачным действием, когда в центре поля обыграл опекуна, посадив того на жёлтую карточку. В остальном форвард был незаметен.

При этом в матче с «Зенитом» Соболев получил свой шанс из-за стечения обстоятельств. Во время сборов он ни разу не играл вместе с Манфредом Угальде, то есть та линия атаки, которая вышла в Санкт-Петербурге, не наигрывалась. Явно это была реакция на отсутствие Квинси Промеса, который был бы в основе, прилети он в Россию. То есть Соболев получил свой шанс, но воспользоваться им не смог. Расстройство в этом случае вполне объяснимо.

А как же конфликт с Абаскалем?

Конечно, хочется притянуть недовольство Соболева историей с его конфликтом с Гильермо Абаскалем. Слишкович – это всё-таки часть штаба испанца. И всё же кажется, что ситуация в Санкт-Петербурге никак не связана с этим. Соболев получил свой шанс, но им не воспользовался. При этом очевидно, что форвард, обладающий спортивной злостью, хотел играть и принести результат. Вряд ли в момент игры в Санкт-Петербурге Соболев думал о своих отношениях с тренерским штабом.

При этом в следующем матче с «Факелом» стоит ждать Соболева в запасе по спортивным причинам. Форварду вновь надо будет бороться и доказывать своё место в составе. Так или иначе, в текущем сезоне Соболев играет не слишком здорово, и пока решения Абаскаля в отношении него выглядят оправданными.

Соболев объяснил свою реакцию на замену

Роман Андреев