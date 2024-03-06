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Игрок «Спартака» оценил результат матча с «Зенитом»

06 Марта 2024 • 08:13 Комментировать

Защитник столичного «Спартака» Павел Маслов высказался о недавнем поединке против петербургского «Зенита» в рамках 19-го тура Российской премьер-лиги. Встреча завершилась вничью со счетом 0:0.

«Начали мы с ничьей с «Зенитом», хорошо сыграли не только в плане результата, но и качества футбола. Провели один из лучших наших матчей за долгое время. Заслуженно добились ничьей», - передают слова футболиста «Известия».

После 19 туров Премьер-лиги «красно-белые» набрали 31 очко и находятся на четвертой позиции в турнирной таблице. «Зенит» с 37 баллами располагается на второй строчке.

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