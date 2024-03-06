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​Тарпищев: «Порядок в «Спартаке» важнее Промеса»

06 Марта 2024 • 05:11 Комментировать

Известный поклонник московского «Спартака», знаменитый Шамиль Тарпищев, прокомментировал ситуацию с Квинси Промесом, который не может помочь клубу в силу известных обстоятельств. Тарпищев считает, что дисциплина и порядок в клубе важнее индивидуальных качеств того или иного игрока, даже если это такой талантливый футболист, как Промес.

- Промес хороший футболист, важный для команды, но в «Спартаке» должен быть здоровый климат и порядок. Остается дождаться решения по апелляции. Главное, что уже есть понимание, от чего зависит судьба Промеса в «Спартаке», - заявил Тарпищев в эфире телеканала «Матч ТВ».


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Спартак Москва Шамиль Тарпищев Квинси Промес ещё теги
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