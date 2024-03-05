«Русский Месси» вернулся в футбол

Воспитанник московского «Спартака» Денис Давыдов анонсировал своё возращение в футбол.

Напомним, в начале февраля 28-летний футболист сообщил о приостановлении своей карьеры.

«Ребята, очень рад вам всем сообщить, что моя пауза продлилась совсем недолго. И уже скоро вы вновь увидите меня на полях нашего любимого футбола», — написал Давыдов в своем телеграм-канале.

Нападающий не стал уточнять, где именно он продолжит карьеру, однако отметил, что скоро все объявит.

Напомним, последним профессиональным клубом Давыдова являются подмосковные «Химки», которые он покинул осенью 2022 года. С тех пор форвард выступал в Медиалиге.