Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Русский Месси» вернулся в футбол

05 Марта 2024 • 21:40 Комментировать

Воспитанник московского «Спартака» Денис Давыдов анонсировал своё возращение в футбол.

Напомним, в начале февраля 28-летний футболист сообщил о приостановлении своей карьеры.

«Ребята, очень рад вам всем сообщить, что моя пауза продлилась совсем недолго. И уже скоро вы вновь увидите меня на полях нашего любимого футбола», — написал Давыдов в своем телеграм-канале.

Нападающий не стал уточнять, где именно он продолжит карьеру, однако отметил, что скоро все объявит.

Напомним, последним профессиональным клубом Давыдова являются подмосковные «Химки», которые он покинул осенью 2022 года. С тех пор форвард выступал в Медиалиге.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Денис Давыдов
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Звезду «Реала» Винисиуса могут отстранить на 12 матчей «Реал» готовит громкую продажу звезды команды Судья объяснил скандальное удаление Беллингема ​Египет отказал «Ливерпулю» в просьбе по Салаху Анчелотти: «Игроки очень злы, произошло нечто беспрецедентное» «Реал» сделал заявление о скандальном матче с «Валенсией» ​Назван новый кандидат на пост главного тренера «Баварии» Беллингема могут дисквалифицировать на несколько матчей Как фактор «Барселоны» может помешать Холанну стать лучшим бомбардиром в истории Премьер-лиги Мусиала отказался продлевать контракт с «Баварией», игрок хочет в АПЛ
Винисиус зажёг в Валенсии и дублем спас «Реал» от поражения «Валенсия» - «Реал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:2 Рэшфорд быстро открыл счёт, но «Манчестер Сити» забрал дерби дублем Фодена и голом Холанна «Атлетик» не пропустил от «Барселоны» «Болонья» обыграла и «Аталанту», пропустив первой Экс-судья - об отмене гола Беллингема: «Один из худших эпизодов в футболе» «Барселона» отказалась от Холанна и выбрала другого нападающего Пике прокомментировал скандальную отмену гола «Реала» «Спартак» примет «Факел» в «Лужниках» Весенний футбол: «Зенит» и «Спартак» выдали один из самых скучных матчей в истории, обойдясь без голов
Спортивные новости
«Спартак» вышел вперёд в серии плей-офф КХЛ с «Северсталью» Ассист Овечкина не помог «Вашингтону» избежать поражения в матче с «Аризоной» Кузнецов отправлен «Вашингтоном» в АХЛ Гол Овечкина помог «Вашингтону» дома справиться с «Филадельфией» Медведев не сумел пробиться в финал турнира в Дубае Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 05 Марта
22:38 · Россия. Премьер-лига
Тренер «Ростова» Маслов рассказал, чем удивил Карпин
22:01 · Россия. Премьер-лига
Деменко: Промес, как человек и как игрок, доказал своё отношение к «Спартаку»
21:48 · Россия. Премьер-лига
Масалитин считает «Крылья Советов» фаворитом в матче с ЦСКА
21:40 · Россия. Премьер-лига
«Русский Месси» вернулся в футбол
21:31 · Россия. Премьер-лига
Стрепетов: «Урал» даст бой «Зениту»
21:25 · Россия. Премьер-лига
В «Оренбурге» рады вызову Гойковича в сборную Боснии и Герцеговины
21:23 · Россия. Премьер-лига
Стрепетов: Абаскаль эмоциональный тренер, но нужно судить по результату
21:12 · Россия. Премьер-лига
Стрепетов: «Борьба за чемпионство в РПЛ будет крайне увлекательной»
20:49 · Россия. Премьер-лига
Агент: «Антону Миранчуку давно пора переходить в европейский чемпионат»
20:41 · Россия. Премьер-лига
Агент — о возможном выкупе Сако: «Ростов» над этим работает»
20:39 · Россия. Премьер-лига
Жигулёв успешно прооперирован в Мюнхене
20:33 · Россия. Премьер-лига
Рыков считает, что в дерби «Динамо» выглядело лучше «Локомотива»
20:32 · Россия. Премьер-лига
Футболист «Динамо» впервые вызван в сборную Уругвая
20:23 · Россия. Премьер-лига
Воробьёв: «Дзюба умеет настроить команду»
20:15 · Россия. Премьер-лига
Кучаев: «Юран много времени общается с командой»
Все новости
Рекомендуем