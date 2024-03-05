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В «Оренбурге» рады вызову Гойковича в сборную Боснии и Герцеговины

05 Марта 2024 • 21:25 Комментировать
Оренбург
...
Балтика
10.03 14:00

В «Оренбурге» прокомментировали вызов защитника Ренато Гойковича в национальную команду Боснии и Герцеговины.

По словам спортивного директора клуба Дмитрия Андреева, это является событием для такого клуба, как «Оренбург».

- Мы рады, что футболисты «Оренбурга» получают приглашения в свои сборные. Для небольшого клуба - это событие, - приводит слова Андреева «Матч ТВ».

28-летний футболист перешёл в «Оренбург» летом 2022 года из боснийского клуба «Зриньски Мостар». В текущем сезоне на его счету 14 проведённых игр, в которых он получил пять жёлтых карточек. Трансферная стоимость футболиста оценивается в 1,5 миллиона евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Боснии И Герцеговины Павел Андреев Оренбург Ренато Гойкович ещё теги

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