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Агент: «Антону Миранчуку давно пора переходить в европейский чемпионат»

05 Марта 2024 • 20:49 Комментировать
Локомотив Москва
...
Сочи
10.03 16:30

Известный агент Алексей Сафонов высказался о возможном переходе хавбека «Локомотива» Антона Миранчука во французский «Нант».

«Антону давно пора переходить в европейский чемпионат. Ему уже 28 лет, возможно, это будет транзитом в более сильный клуб», — приводит слова Сафонова Metaratings.

В текущей кампании Миранчук принял участие в 28 матчах во всех турнирах, в которых четыре раза поразил ворота соперников и записал на свой счет пять ассистов.

Действующий трудовой договор полузащитника с «Локомотивом» истекает предстоящим летом.

Согласно данным портала Transfermarkt, стоимость Миранчука составляет пять миллионов евро.

«Нант» следит за Антоном Миранчуком

 

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Евро-Футбол.Ру,
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