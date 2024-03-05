Агент: «Антону Миранчуку давно пора переходить в европейский чемпионат»

Известный агент Алексей Сафонов высказался о возможном переходе хавбека «Локомотива» Антона Миранчука во французский «Нант».

«Антону давно пора переходить в европейский чемпионат. Ему уже 28 лет, возможно, это будет транзитом в более сильный клуб», — приводит слова Сафонова Metaratings.

В текущей кампании Миранчук принял участие в 28 матчах во всех турнирах, в которых четыре раза поразил ворота соперников и записал на свой счет пять ассистов.

Действующий трудовой договор полузащитника с «Локомотивом» истекает предстоящим летом.

Согласно данным портала Transfermarkt, стоимость Миранчука составляет пять миллионов евро.

«Нант» следит за Антоном Миранчуком



