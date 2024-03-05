Воробьёв: «Дзюба умеет настроить команду»

Футболист «Оренбурга» Дмитрий Воробьёв ответил на вопрос о сильных качествах форварда «Локомотива» Артёма Дзюбы.

«Большой, сильный, умеет настроить команду, много приносит пользы из‑за своих габаритов», — приводит слова Воробьёва «Матч ТВ».

В текущем сезоне 35-летний Дзюба появился на поле в 21 матче во всех турнирах, в которых забил четыре мяча и стал автором четырех результативных передач.

«Локомотив» занимает четвертое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, набрав 31 очко в 19 турах.

10 марта «железнодорожники» примут на своем поле «Сочи». Начало встречи 20-го тура РПЛ запланировано на 16:30 по мск.