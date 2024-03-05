Кучаев: «Юран много времени общается с командой»

Хавбек «Пари НН» Константин Кучаев поделился комментарием о наставнике команды Сергее Юране.

«Юран достаточно открытый, много времени общается с командой, шутит. В коллективе классная, открытая атмосфера. Много интересных для футболистов игровых упражнений», — приводит слова Кучаева «Чемпионат».

25-летний футболист перебрался в «Пари НН» из ЦСКА в минувшее трансферное окно.

В нынешнем сезоне Кучаев принял участие в 16 матчах с учетом всех турниров, в которых записал на свой счет одну голевую передачу.

После 19 туров «Пари НН» занимает девятую позицию в чемпионате России, имея в своей копилке 25 зачетных баллов.