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Кучаев: «Юран много времени общается с командой»

05 Марта 2024 • 20:15 Комментировать
Рубин
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Пари НН
09.03 16:30

Хавбек «Пари НН» Константин Кучаев поделился комментарием о наставнике команды Сергее Юране.

«Юран достаточно открытый, много времени общается с командой, шутит. В коллективе классная, открытая атмосфера. Много интересных для футболистов игровых упражнений», — приводит слова Кучаева «Чемпионат».

25-летний футболист перебрался в «Пари НН» из ЦСКА в минувшее трансферное окно.

В нынешнем сезоне Кучаев принял участие в 16 матчах с учетом всех турниров, в которых записал на свой счет одну голевую передачу.

После 19 туров «Пари НН» занимает девятую позицию в чемпионате России, имея в своей копилке 25 зачетных баллов.

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Евро-Футбол.Ру,
Сергей Юран Константин Кучаев Пари НН ещё теги

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