Аршавин ответил Хабибу, который назвал его лучшим российским игроком

Бывший полузащитник сборной России Андрей Аршавин прокомментировал слова бывшего бойца UFC Хабиба Нурмагомедова, который назвал его лучшим российским футболистом в новейшей истории.

- Мне приятно, но на вкус и цвет товарища нет. Думаю, было много хороших футболистов за то время, пока он смотрит футбол, - приводит слова Аршавина «Матч ТВ».

Аршавин за свою профессиональную карьеру футболиста успел поиграть за «Зенит», лондонский «Арсенал», «Кубань» и казахстанский «Кайрат». Всего в его активе 638 матчей на клубном уровне, в которых он забил 143 гола и сделал 191 голевую передачу. В 2008 году в составе сборной России он становился бронзовым призёром чемпионата Европы.

Аршавин завершил карьеру футболиста осенью 2018 года. После этого он работал в системе «Зенита» и на телевидении.