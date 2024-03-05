Мостовой: «Спартак» был без Промеса, был с ним и будет без него

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой высказался о форварде «красно-белых» Квинси Промесе.

По мнению Мостового, «Спартак» сможет и дальше выступать без своего легионера, если он окажется в тюрьме.

- Если его выдадут Нидерландам - Квинси ждет тюрьма. Это кошмар. Но «Спартак» был без Промеса, был с ним и будет без него, - приводит слова Мостового «Матч ТВ».

Напомним, Промес был задержал в аэропорту Дубая и не смог вылететь со «Спартаком» в Санкт-Петербург на матч против «Зенита» (0:0). Позже появилась информация, что Промес пробудет в ОАЭ ещё неделю, дожидаясь суда.

В текущем сезоне Промес провёл в чемпионате России 17 матчей, забил шесть голов и сделал столько же ассистов на партнёров.