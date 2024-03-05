Смородская: «Пиняев немного закис»

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская поделилась мнением об игре нападающего «Локомотива» Сергея Пиняева.

Смородская считает, что 19-летнему футболисту, как и всей команде, не хватает стабильности.

«Пиняев немного закис в этом сезоне. Авансов выдано много, но пока серьёзного прогресса он не добился», — цитирует Смородскую «РБ Спорт».

В текущем сезоне Пиняев провёл в составе «Локомотива» 26 матчей, в которых забил два гола и отдал пять результативных передач.

На сегодняшний день «железнодорожники» занимают пятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 31 очко в 19 турах.