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Смородская: «Пиняев немного закис»

05 Марта 2024 • 16:32 Комментировать (1)
Локомотив Москва
...
Сочи
10.03 16:30

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская поделилась мнением об игре нападающего «Локомотива» Сергея Пиняева.

Смородская считает, что 19-летнему футболисту, как и всей команде, не хватает стабильности.

«Пиняев немного закис в этом сезоне. Авансов выдано много, но пока серьёзного прогресса он не добился», — цитирует Смородскую «РБ Спорт».

В текущем сезоне Пиняев провёл в составе «Локомотива» 26 матчей, в которых забил два гола и отдал пять результативных передач.

На сегодняшний день «железнодорожники» занимают пятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 31 очко в 19 турах.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Ольга Смородская Сергей Пиняев ещё теги

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Комментарии (1) Все комментарии
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Cruyff
05 Марта 2024 в 18:20
закис? да жизнь удалась Москва хорошая зарплата что ещё нужно молодому человеку он же прекрасно понимает что в Европу не попасть просто не потянет
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