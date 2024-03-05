Михайлов: «Верю, что смогу вернуться в «Зенит»

Полузащитник «Зенита» Ярослав Михайлов, выступающий за «Оренбург» на правах аренды, признался, что верит в своё возможное возвращение в команду из Санкт-Петербурга.

«Конечно, я всё ещё верю, что смогу вернуться в «Зенит» и заиграть там. Думаю, это возможно», — приводит слова Михайлова «РБ Спорт».

Отметим, что в нынешнем сезоне 20-летний Михайлов также выступал в составе «Пари НН». За команду из Нижнего Новгорода и «Оренбург» футболист провёл в общей сложности 20 матчей, в которых сумел отметиться одной результативной передачей.

После 19 туров РПЛ «Оренбург» занимает 14-е место в турнирной таблице, имея в своём активе 16 набранных очков.