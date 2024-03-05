Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Кучаев: «Хочу доказать, что я не списанный товар»

05 Марта 2024 • 16:20 Комментировать
Рубин
...
Пари НН
09.03 16:30

Зимний новичок «Пари НН» Константин Кучаев высказался по поводу целей, которые он ставит перед собой.

«Хочется сыграть все матчи от звонка до звонка, набрать форму. Я давно не играл с первых минут или полные игры. Задача – набрать кондиции и доказать, что я не списанный товар», - цитирует Кучаева «Чемпионат».

В субботу Кучаев отыграл 90 минут в матче «Пари НН» против «Факела» (ничья 1:1) в чемпионате России. На текущий момент нижегородцы располагаются на десятой строчке в турнирной таблице Премьер-лиги.

Следующий матч «Пари НН» проведёт в субботу, 9 марта. Команда Сергея Юрана будет играть против «Рубина» на выезде.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Константин Кучаев Пари НН

Новости по матчу

Сегодня, 05 Марта
16:20
Кучаев: «Хочу доказать, что я не списанный товар»
16:06
Кучаев — об игре за «Рубин»: «Хорошее время, которое меня многому научило»
14:51
Кучаев: «Надоели напоминания о голе в ворота «Манчестер Юнайтед»
13:50
Кучаев: «Я не могу прийти к тренеру и напрямую спросить: «Что не так?»
10:41
Кучаев: «Сам не ожидал, что буду настолько готов»
04 Марта
19:32
​В «Пари НН» высказались о работе с Романцевым
10:47
В «Пари НН» заявили, что не собираются менять задачу на сезон после зимних трансферов
03 Марта
23:28
Шелия назвал лучшего российского вратаря — это не Акинфеев
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку до 15 000 рублей!
РУБИН ПАРИ НН
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Звезду «Реала» Винисиуса могут отстранить на 12 матчей «Реал» готовит громкую продажу звезды команды Судья объяснил скандальное удаление Беллингема ​Египет отказал «Ливерпулю» в просьбе по Салаху Анчелотти: «Игроки очень злы, произошло нечто беспрецедентное» «Реал» сделал заявление о скандальном матче с «Валенсией» Беллингема могут дисквалифицировать на несколько матчей ​Назван новый кандидат на пост главного тренера «Баварии» Как фактор «Барселоны» может помешать Холанну стать лучшим бомбардиром в истории Премьер-лиги Мусиала отказался продлевать контракт с «Баварией», игрок хочет в АПЛ
Винисиус зажёг в Валенсии и дублем спас «Реал» от поражения «Валенсия» - «Реал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:2 Рэшфорд быстро открыл счёт, но «Манчестер Сити» забрал дерби дублем Фодена и голом Холанна Экс-судья - об отмене гола Беллингема: «Один из худших эпизодов в футболе» «Болонья» обыграла и «Аталанту», пропустив первой «Атлетик» не пропустил от «Барселоны» «Барселона» отказалась от Холанна и выбрала другого нападающего «Спартак» примет «Факел» в «Лужниках» Весенний футбол: «Зенит» и «Спартак» выдали один из самых скучных матчей в истории, обойдясь без голов Пике прокомментировал скандальную отмену гола «Реала»
Спортивные новости
«Спартак» вышел вперёд в серии плей-офф КХЛ с «Северсталью» Ассист Овечкина не помог «Вашингтону» избежать поражения в матче с «Аризоной» Кузнецов отправлен «Вашингтоном» в АХЛ Гол Овечкина помог «Вашингтону» дома справиться с «Филадельфией» Медведев не сумел пробиться в финал турнира в Дубае Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 05 Марта
18:28 · Россия. Премьер-лига
Салихова: «Спартаку» надо перестать сливать информацию по ситуации с Промесом»
18:19 · Россия. Премьер-лига
Маслов рассказал, что хотел уйти в аренду зимой
17:59 · Россия. Премьер-лига
Григорий Иванов оценил турнирное положение «Урала» в РПЛ 1
17:43 · Россия. Премьер-лига
В «Зените» прокомментировали информацию о том, что Абаскалю не дали ложу на «Газпром Арене» 1
17:43 · Россия. Премьер-лига
Веденеев: У Джикии нет конфликта с Абаскалем, он просто в плохой форме
17:31 · Россия. Премьер-лига
Нино рассказал, какой футболист помогает ему адаптироваться в «Зените»
17:17 · Россия. Премьер-лига
Непомнящий — о ничьей «Краснодара»: «Сказалось отсутствие Кордобы»
17:10 · Россия. Премьер-лига
Мостовой: «Спартак» уже не так далеко от лидеров РПЛ
16:52 · Россия. Премьер-лига
«Вспоминаем годы, которые провели вместе с Марио Фернандесом в ЦСКА» — Ахметов
16:45 · Россия. Премьер-лига
Смородская считает, что «Спартаку» необходимо разорвать контракт с Промесом
16:45 · Россия. Премьер-лига
​«Краснодар» объявил о продлении контракта с Олусегуном официально
16:44 · Россия. Премьер-лига
Ахметов рассказал, на каких позициях в «Зените» его видит Семак 1
16:36 · Россия. Премьер-лига
«На матче со «Спартаком» была шикарная атмосфера» — Ахметов
16:32 · Россия. Премьер-лига
Смородская: «Пиняев немного закис» 1
16:29 · Россия. Премьер-лига
Ахметов заявил, что уже освоился в «Зените» 1
Все новости
Рекомендуем