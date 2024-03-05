Кучаев: «Хочу доказать, что я не списанный товар»

Зимний новичок «Пари НН» Константин Кучаев высказался по поводу целей, которые он ставит перед собой.

«Хочется сыграть все матчи от звонка до звонка, набрать форму. Я давно не играл с первых минут или полные игры. Задача – набрать кондиции и доказать, что я не списанный товар», - цитирует Кучаева «Чемпионат».

В субботу Кучаев отыграл 90 минут в матче «Пари НН» против «Факела» (ничья 1:1) в чемпионате России. На текущий момент нижегородцы располагаются на десятой строчке в турнирной таблице Премьер-лиги.

Следующий матч «Пари НН» проведёт в субботу, 9 марта. Команда Сергея Юрана будет играть против «Рубина» на выезде.