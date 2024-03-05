Кучаев — об игре за «Рубин»: «Хорошее время, которое меня многому научило»

Полузащитник «Пари НН» Константин Кучаев, проведший вторую часть сезона-2021/2022 на правах аренды в «Рубине», вспомнил о периоде выступлений за казанскую команду.

По словам Кучаева, ему удалось поработать с тренером, с которым он хотел поработать (Леонидом Слуцким), однако в то время он не был готов ментально.

«Это хорошее время, которое меня многому научило. Если бы сейчас со своим ментальным состоянием я туда приехал, всё могло бы быть по-другому, продуктивнее», — цитирует Кучаева «Чемпионат».

Напомним, в составе «Рубина» Кучаев провёл 10 матчей, забил один гол и отдал одну результативную передачу.