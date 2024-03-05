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Галактионов рассказал, почему Пиняев начал матч с «Динамо» на скамейке запасных

05 Марта 2024 • 15:17 Комментировать
Локомотив Москва
...
Сочи
10.03 16:30

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов рассказал, почему нападающий Сергей Пиняев не вышел в стартовом составе «железнодорожников» на матч 19-го тура РПЛ против «Динамо» (1:2).

«Конкуренты Сергея выглядели на сборах хорошо — это и Тикнизян, и Глушенков, и Миранчук. Поэтому приняли такое решение», — приводит слова Галактионова «РБ Спорт».

Также тренер отметил, что Пиняев добавляет команде скоростных качеств, выходя на замену.

На сегодняшний день «Локомотив» занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 31 очко в 19 турах. Свой следующий матч «железнодорожники» проведут 10 марта против «Сочи».

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