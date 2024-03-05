​Кучаев оценил влияние футбольных санкций на Россию

Хавбек «Пари НН» Константин Кучаев высказался о санкциях в отношении Российского футбольного союза со стороны УЕФА и ФИФА. По мнению Кучаева, отстранение может затронуть многие поколения игроков.

«Это может сказаться вообще на всех поколениях. Молодые ребята могут из-за этого не поучаствовать в больших турнирах, не увидеть тех сборных и игроков, с которыми есть мечта сыграть. Но, надеюсь, всё разрешится в ближайшее время, и мы поедем соревноваться на большие турниры», - цитирует Кучаева «Чемпионат».

Отметим, что санкции в отношении российского футбола работают уже более двух лет. В таких условиях российские клубы и сборные не могут участвовать в официальных международных соревнованиях. Если говорить о национальной сборной России, то сейчас она проводит исключительно товарищеские матчи.

Ранее в РФС рассказывали о контактах с УЕФА по вопросу возможного снятия санкций.