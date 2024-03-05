Кучаев: «Надоели напоминания о голе в ворота «Манчестер Юнайтед»

Полузащитник «Пари НН» Константин Кучаев, ранее выступавший за ЦСКА, рассказал, не надоели ли ему напоминания о голе в ворота «Манчестер Юнайтед».

Напомним, Кучаев отправил мяч в сетку ворот манкунианцев в матче Лиги чемпионов сезона-2017/2018. Тогда «армейцы» потерпели поражение со счётом 1:4.

«Если честно, надоели. Но в какой-то момент я смирился. Кто-то вспоминает, но мне без разницы — это было сто лет назад», — цитирует Кучаева «Чемпионат».

В текущем сезоне 25-летний Кучаев провёл за ЦСКА и «Пари НН» в общей сложности 16 матчей, в которых отметился одной результативной передачей.