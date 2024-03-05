Галактионов: «Гилерме полностью готов к работе»

Наставник московского «Локомотива» Михаил Галактионов поделился информацией о состоянии голкипера команды Маринато Гилерме.

Напомним, бразильский вратарь с российским паспортом пропустил часть зимних сборов из-за травмы.

«Было небольшое повреждение. Восстановился. Теперь полностью готов к работе», — приводит слова Галактионова «Спорт-Экспресс».

В нынешнем сезоне 38-летний Гилерме сыграл в пяти матчах Кубка России, в которых пропустил пять мячей и два раза смог оставить свои ворота в неприкосновенности.

10 марта «Локомотив» примет у себя дома «Сочи» в рамках 20-го тура РПЛ. Начало поединка запланировано на 16:30 по мск.