Галактионов рассказал о состоянии Магкеева

Наставник московского «Локомотива» Михаил Галактионов в беседе с журналистами высказался о восстановлении защитника Станислава Магкеева.

«Магкеев адаптируется, восстанавливается. Был этап, когда он пропустил часть сборов. Сейчас он понемногу входит в общую группу. Он тренируется, сыграл в матчах», - передает слова главного тренера «железнодорожников» журналист «Спорт-Экспресса».

Напомним, что Магкеев долгое время находился в лазарете из-за травмы «крестов».

В первом матче после зимнего перерыва «Локомотив» на выезде потерпел поражение от «Динамо» со счетом 1:2. После этой встречи подопечные Галактионова занимают пятое место в таблице.