Кучаев: «Я не могу прийти к тренеру и напрямую спросить: «Что не так?»

Полузащитник «Пари НН» Константин Кучаев, перешедший в нижегородский клуб из ЦСКА, высказался о малом количестве игрового времени в составе «армейцев».

По словам Кучаева, главный тренер «красно-синих» Владимир Федотов не объяснял ему свои решения по выбору состава команды.

«Я не могу прийти к тренеру и напрямую спросить: «Что не так? Почему я не играю?» Конечно, я хотел играть. Но поговорить об этом не удалось», — цитирует Кучаева «Чемпионат».

В текущем сезоне 25-летний Кучаев провёл за ЦСКА 15 матчей, в которых отметиться результативными действиями ему не удалось.

Напомним, в своём дебютном матче в составе «Пари НН» полузащитник сумел отличиться результативной передачей. После 19 туров РПЛ команда из Нижнего Новгорода занимает девятое место в турнирной таблице.