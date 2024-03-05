Орещук: «Отступные Тюкавина - 25 миллионов, вряд ли его кто-то купит»

Экс-спортивный директор московского «Динамо» Роман Орещук поделился мыслями касательно будущего нападающего «бело-голубых» Константина Тюкавина.

«Если будет хорошее предложение, то можно ехать. Но вы не забывайте, насколько я понимаю, у него прописаны отступные больше 25 миллионов. Вряд ли его кто-то купит у российского клуба за такие деньги», - приводит слова функционера «РБ Спорт».

Напомним, что срок действующего контракта Тюкавина с «бело-голубыми» рассчитан до середины 2028 года. В нынешнем сезоне нападающий принял участие в 24 поединках, в которых записал на свой счет девять забитых мячей и семь ассистов.