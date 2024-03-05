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Каррера ответил на вопрос о капитанстве Зобнина в «Спартаке» эксклюзив

05 Марта 2024 • 13:24 Комментировать (1)

Бывший главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера высказался о капитанстве полузащитника Романа Зобнина.

«Не сомневаюсь, что у Романа Зобнина есть все качества, чтобы быть капитаном «Спартака». Он очень спокойный, ответственный и всегда отдает всего себя ради команды», - передает слова итальянского специалиста корреспондент сетевого издания «Евро-Футбол.Ру».

В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги 30-летний полузащитник провел 14 поединков, в которых не отметился голевыми действиями. По итогам 19 туров чемпионата страны «красно-белые» набрали 31 очко и занимают четвертое место в турнирной таблице.

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Евро-Футбол.Ру,
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ter-bagdasaryansergei
05 Марта 2024 в 14:54
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