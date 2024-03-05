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Сафонов: «С такой игрой «Спартак» в тройку не попадёт»

05 Марта 2024 • 12:25 Комментировать

Известный агент Алексей Сафонов поделился мнением об игре московского «Спартака» в первом официальном матче после зимнего перерыва. На «Газпром Арене» подопечные Гильермо Абаскаля расписали мировую с петербургским «Зенитом» (0:0).

«Как мне игра «Спартака» без Промеса? Хорошо смотрелись, сыграли на ничью. Нет такого, что «Спартак» полностью зависим от Промеса. С такой игрой в тройку не попадут, но в пятёрке будут», - приводит слова агента Metaratings.ru.

После 19 туров чемпионата России спартаковцы набрали 31 очко и занимают четвертое место в турнирной таблице. «Красно-белые» отстают от лидирующего «Краснодара» на восемь баллов.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Алексей Сафонов
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