Галактионов ответил на вопрос о срыве трансфера Тикнизяна в «Зенит»

Рулевой московского «Локомотива» Михаил Галактионов поделился мнением о сорвавшемся переходе защитника Наира Тикнизяна в петербургский «Зенит» минувшей зимой.

«Мне приятно, что нам удалось сохранить игрока. На мой взгляд, ему не надо делать такие промежуточные этапы в карьере, надо у нас себя проявлять и двигаться», - передает слова главного тренера «РБ Спорт».

Напомним, что в рамках 19-го тура Российской премьер-лиги «железнодорожники» потерпели поражение от «Зенита» со счетом 1:2. После этой встречи «Локомотив» с 31 баллом находится на пятой строчке в турнирной таблице.