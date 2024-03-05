Адамов: «В последние три года больше слышу испанскую речь, чем чеченскую»

Защитник «Зенита» Арсен Адамов, выступающий сейчас на правах аренды за «Оренбург», рассказал о работе с большим количеством латиноамериканских игроков.

«Я за последние три года больше слышу испанскую речь, чем чеченскую, но это не проблема. Работать с Деограсией комфортно. Он всё понятно объясняет», — приводит слова Адамова Metaratings.

В текущем сезоне 24-летний Адамов провёл за «Оренбург» и «Зенит» в общей сложности 18 матчей, отметившись в них двумя результативными передачами.

После 19 туров РПЛ «Оренбург» занимает 14-е место в турнирной таблице, имея в своём активе 16 набранных очков.