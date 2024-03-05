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Орлов рассказал, чего не хватило «Зениту» для победы над «Спартаком»

05 Марта 2024 • 11:30 Комментировать

Комментатор и журналист Геннадий Орлов поделился мнением об игре петербургского «Зенита» против московского «Спартака» в рамках 19-го тура чемпионата России.

«Если бы «Зенит» прилетел недели на две раньше, то они бы лучше себя чувствовали. Потому что ясно, что они перегружены. Нельзя говорить, что они физически не готовы. Но не было лёгкости, которая им присуща», - высказался Орлов на ютуб-канале «Такой футбол».

Напомним, что поединок «Зенита» против «Спартака» состоялся в минувший уик-энд на стадионе «Газпром Арена». Встреча завершилась вничью со счетом 0:0. После этого матча питерцы занимают второе место в таблице, а москвичи – четвертое.

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