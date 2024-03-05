Деограсия — о Вере: «Рад, что Лукас остался»

Главный тренер «Оренбурга» Давид Деограсия высказался о том, что Лукас Вера в зимнее трансферное окно не перебрался в московский «Локомотив».

Специалист отметил, что все зависит от клуба, и не он ведет переговоры.

«Я рад, что Лукас остался. Он хороший игрок и может нам очень помочь», - приводит слова Деограсии «Спорт-Экспресс».

Напомним, что трансфер почти был согласован, однако уральский клуб не устроила финансовая составляющая предложения.

В текущем сезоне 26-летний аргентинский футболист принял участие в 19 играх во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом и четырьмя результативными передачами по команде.