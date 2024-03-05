Галактионов: «Легионер должен быть сильнее русского игрока, иначе какой в нём смысл?»

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов поделился мнением о возможном введении в РПЛ налога на легионеров.

Специалист считает, что подписывать легионера есть смысл лишь в том случае, если по уровню игры он превосходит своего конкурента из России.

«Легионер должен быть сильнее русского игрока, тем более в сегодняшней ситуации. Если легионер такой же, как наш или слабее, тогда какой в нём смысл? Лучше развивать своих», — цитирует Галактионова «РБ Спорт».

Отметим, что сейчас за «Локомотив» выступают четыре иностранца, без учёта Гилерме и Наира Тикнизяна, которые также имеют российское гражданство.

После 19 туров РПЛ «железнодорожники» занимают пятое место в турнирной таблице, отставая от первого «Краснодара» на восемь очков.