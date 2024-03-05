Лещенко: «Ни «Динамо», ни «Спартак», ни «Краснодар» ничем не хуже «Зенита»

Народный артист РСФСР Лев Лещенко, который является болельщиком московского «Динамо», высказался о шансах столичного клуб в борьбе за чемпионство.

Певец отметил, что не любит давать никаких прогнозов, ведь первая игра после возобновления сезона ни о чем не говорит, но, по его мнению, шансы на титул есть.

«Ни «Динамо», ни «Спартак», ни «Краснодар» ничем не хуже «Зенита». Будем надеяться, что борьба обострится, и мы получим яркий чемпионат», - приводит слова Лещенко «Матч ТВ».

Напомним, что подопечные Марцела Лички занимают третье место в турнирной таблице, уступая «Краснодару» четыре балла.