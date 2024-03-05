Галактионов: «Локомотив» был инертен в первом тайме матча с «Динамо»

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов высказался об игре своей команды в матче 19-го тура РПЛ против «Динамо» (1:2).

Специалист раскритиковал игру «железнодорожников» в первом тайме, отметив, что команда выглядела инертно.

«Мы теряли очень часто мячи в простых ситуациях, проигрывали микроединоборства. Показатель — первый пропущенный мяч, когда соперник заходит безболезненно в штрафную и там обыгрывает шестерых», — цитирует Галактионова «РБ Спорт».

После 19 туров чемпионата России «Локомотив» занимает пятое место в турнирной таблице. Свой следующий матч «красно-зелёные» проведут в воскресенье, 10 марта, против последней на сегодняшний день команды лиги «Сочи».